"مهرجان فلفل شقراء" بالأرقام.. "12 ألف زائر في يوم و5 أطنان و100 ألف مبيعات يومية

أما الفعاليات المصاحبة فتتجاوز 11 جناحاً وركناً وهي: أركان الأسر المنتجة التي تتجاوز 20 ركناً لتسويق منتجات الأسر، وقسم الألعاب والملاهي التي تحتوي على ألعاب ترفيهية متنوعة يشارك فيها الصغار والكبار على حد سواء، إضافة لركن وزارة الرياضة الذي خصص للمناشط الرياضية المتنوعة، وركن المسرح وفرق الترفيه، التي سينظم من خلالها عدد من المسابقات والأناشيد والألعاب الذهنية.