جراحة نوعية لترميم رباط صليبي باستخدام العضلة الشظوية بمركزي بريدة

وأوضح التجمع أن المريض البالغ من العمر 37 عاماً حضر إلى قسم العظام في العيادات الخارجية للمستشفى، وكان يعاني من ألم في الركبة اليسرى وعدم القدرة على الثبات عند الوقوف لأكثر من خمس سنوات، وبعد أخذ التاريخ المرضي تبين أن المريض قد أجرى في وقت سابق عملية رباط صليبي قبل نحو ١٠ سنوات في إحدى المستشفيات ولم تتكلل بالنجاح.