غدًا.. "محافظ جدة" يرعى حفلَ خيركم لتكريم 1655 حافطًا وحافظة لكتاب الله

وقال الحافظ سعيد عبدالعزيز باوزير، 20 عامًا، من مسجد الحسن بن علي بمكتب الشمال: إن سر تفوقه هو دعاء الوالدين له وحبهم الشديد له، مشيرًا إلى أن والديه اللذَين كانا معه منذ البداية لحظة بلحظة، واللذَين كانا سبب انضمامه لحلقة عبدالله بفلح، الذي تابع عملية حفظه ووجهه التوجيه السليم، وكانت كلماته سر حفظه للقرآن في عامين فقط.