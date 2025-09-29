جدة.. مدينة البحر والحدائق تتصدر جودة الحياة في المملكة والثانية عربياً

وتحت مظلة وزارة البلديات والإسكان وبرنامج جودة الحياة في رؤية المملكة 2030، أنجزت أمانة جدة مشاريع نوعية ساهمت في إعادة تشكيل الملامح الحضرية للمدينة، كانت الواجهات البحرية واحدة من أبرز هذه المشاريع، حيث تمتد خمس واجهات بحرية كفسحة زرقاء متكاملة تضم مسارات مخصصة للمشي والدراجات، ساحات عامة، مناطق ألعاب للأطفال، ومجسمات جمالية، لتصبح تجربة البحر جزءًا من حياة المدينة اليومية، وعلى طول الواجهات، جرى تجهيز مرافق خدمية مثل المطاعم والمقاهي، ومناطق استراحة، وسقالات بحرية تمنح الزائرين فرصة استكشاف البحر عن قرب، كما تضمنت المشاريع برامج صيانة مستمرة للشواطئ، لضمان نظافتها وحماية البيئة البحرية، مع تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ على هذه المساحات.