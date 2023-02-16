شركة عبدالله صالح البازعي للسيارات يدشن سيارته الجديدة توريس

دشنت شركة عبدالله صالح البازعي للسيارات الوكيل الحصري لسانج يونج الكورية السيارة الجديدة توريس رسمياً في السعودية في حفل أقيم بمعرض الشركة في طريق مكة الفرعي بالرياض.
وتأتي السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1.5 GDI توربو بقوة 163 حصان، وناقل الحركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، ولها 4 فئات واستهلاك الوقود 14.7 كم و 13.7/لتر.
تعتمد السيارة على الجودة والابتكار في التصميم الخارجي والإبتكارات في الإعدادات والتقنيات المتوفرة بها.
بهذه المناسبة اطلقت شركة عبدالله البازعي عرض قيمة المضافه علينا 15% والأسعار تبدأ من 99,900 ﷼ سعودي شامل الضريبة.