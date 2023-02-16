شركة عبدالله صالح البازعي للسيارات يدشن سيارته الجديدة توريس

وتأتي السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1.5 GDI توربو بقوة 163 حصان، وناقل الحركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، ولها 4 فئات واستهلاك الوقود 14.7 كم و 13.7/لتر.