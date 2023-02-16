محليات

شركة عبدالله صالح البازعي للسيارات يدشن سيارته الجديدة توريس

الأسعار تبدأ من 99,900 ريال وقيمة المضافه علينا 15%
شركة عبدالله صالح البازعي للسيارات يدشن سيارته الجديدة توريس
عبدالملك سرور
عبدالملك سرور

دشنت شركة عبدالله صالح البازعي للسيارات الوكيل الحصري لسانج يونج الكورية السيارة الجديدة توريس رسمياً في السعودية في حفل أقيم بمعرض الشركة في طريق مكة الفرعي بالرياض.

وتأتي السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1.5 GDI توربو بقوة 163 حصان، وناقل الحركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، ولها 4 فئات واستهلاك الوقود 14.7 كم و 13.7/لتر.

تعتمد السيارة على الجودة والابتكار في التصميم الخارجي والإبتكارات في الإعدادات والتقنيات المتوفرة بها.

بهذه المناسبة اطلقت شركة عبدالله البازعي عرض قيمة المضافه علينا 15% والأسعار تبدأ من 99,900 ﷼ سعودي شامل الضريبة.

شركة عبدالله صالح البازعي للسيارات
سانج يونج الكورية
سيارة توريس

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