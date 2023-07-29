مهرجان ولي العهد للهجن يرفع قيمة جائزة سيف ولي العهد إلى 1,750,000 ريال

وكشفت اللجنة أنها لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية المهرجان؛ للتأكد من نتائج كشف المنشطات؛ حيث سيتمّ استبعاد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية، موضحة أنه في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، فإنه يتم الرجوع إلى أكثر المتنافسين حصولًا على أفضل توقيت.