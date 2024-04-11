العارضة.. العيد يزيد عطش أكثر من 5 آلاف نسمة ويفتح ملف الـ160 مليونًا

وقال السكان إن ما يؤسفنا أن جميع القرى من حولنا (شمال وجنوب وشرق) تنعم بالمشروع، بينما قرانا البالغة أكثر من عشر قرى، ويقطنها أكثر من 5 آلاف نسمة، لا تزال تنتظر، على الرغم من مرور الخط الرئيسي بها، وعمل توصيلات لداخل هذه القرى، ولم يتبقَّ شيء غير منح الضوء للسداد لإيصال الخدمة.