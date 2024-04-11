العارضة.. العيد يزيد عطش أكثر من 5 آلاف نسمة ويفتح ملف الـ160 مليونًا

زاد العيد عطش أكثر من 5 آلاف نسمة، يسكنون نحو عشر قرى، تقع إلى الجنوب الغربي من محافظة العارضة بالجوة؛ وذلك بعد خروج عدد من الصهاريج والآبار عن الخدمة بسبب إجازة العيد، بجانب تعثر مشروع المياه الذي بدأ العمل فيه قبل أكثر من 8 أعوام بتكلفة تتجاوز الـ160 مليون ريال.
وتُكلف الصهاريج والآبار المفتوحة الملوثة السكان ما يقارب الـ600 إلى الـ800 ريال شهريًّا.
وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا في عام 2021 حول هذا الموضوع، أكد حينه فرع المياه بالمنطقة أن العمل على قرى الجوة سيتم بعد عيد الفطر في ذلك العام، غير أن تلك القرى لا تزال تنتظر الوعد منذ أربعة أعوام.
وقال السكان إن ما يؤسفنا أن جميع القرى من حولنا (شمال وجنوب وشرق) تنعم بالمشروع، بينما قرانا البالغة أكثر من عشر قرى، ويقطنها أكثر من 5 آلاف نسمة، لا تزال تنتظر، على الرغم من مرور الخط الرئيسي بها، وعمل توصيلات لداخل هذه القرى، ولم يتبقَّ شيء غير منح الضوء للسداد لإيصال الخدمة.
وأوضحوا أن الصهاريج استنزفت ما في جيوبهم، وقاسمتهم دخلهم نظرًا لأسعارها المرتفعة، فضلاً عن أنها لا تكفي الحاجة.. لافتين إلى أن بعض السكان يعتمدون على الآبار التي تكون في الغالب مكشوفة، والمياه فيها غير صحية وملوثة، وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
وأشاروا إلى أن شركة المياه الوطنية أصدرت بيانًا في 23 مارس 2022 -نشرت "سبق" نسخة منه- عن بدء تشغيل شبكات الشرب بالعارضة لخدمة 40 قرية بالمحافظة، وجاء من ضمن أسماء القرى "الجوة".
ولفتوا إلى أنه لم يتم الضخ لهم حتى الآن؛ ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول هذا التضارب الذي حمله البيان، والرد ورد الفرع.
ومن القرى التي لا تزال تنتظر سد العطش، على الرغم من توصيل جميع توصيلات مشروع المياه إلى المنازل وعدم دخولها الخدمة حتى الآن: أم الحسير، الطواهرة البحثة، الجرابة، قائم الصيد، الشكواني، المقطاع، الجوة السفلى، قبر الجارية، الغرافة، العروق، أبو الغرفة.. وغيرها من القرى الممتدة على طريق بطحان - أحد المسارحة.
وكان فرع المياه بجازان قد كشف قبل سنوات عدة عن تنفيذ ثلاثة مشاريع حيوية بالعارضة، بتكلفة تصل إلى 160 مليون ريال، شملت المرحلة الأولى منها مشروع شبكات مياه قرى العارضة، المشتمل على خزانات استراتيجية، و3000 عداد، وشبكات للمياه، بلغت أطوالها 360 كيلومترًا، بتكلفة بلغت 76 مليون ريال.
وبجانب مشروع قرى الحميراء، يضم المشروع ثلاثة خزانات، هي: خزان الحميراء سعة 1600 متر مكعب، وخزان الرد سعة 2500 متر مكعب، وخزان سردشة سعة 2500 متر مكعب، فضلاً عن شبكات مياه بلغت أطوالها 200 كيلومتر، بمبلغ 45 مليون ريال.
وكذلك مشروع المرحلة الثانية لاستكمال مياه قرى العارضة، بتكلفة بلغت 39 مليون ريال، ويشمل شبكات مياه بأطوال 360 كيلومترًا، وتركيب 3000 عداد، فيما يجري العمل على ترسية مشروع محطة صرف صحي، ومشاريع للمياه للقطاع الجبلي في مركزَي العبادل وسلا وقيس.