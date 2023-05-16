"العدل": 550 ألف سداد إلكتروني لطلبات التنفيذ خلال رمضان الماضي

وأشارت إلى أن خدمة السداد الإلكتروني أغنت المستفيدين عن استخدام الشيكات والنقود في تنفيذ الأحكام لتسريع إنجاز طلبات المستفيدين، وتقليص فترة تنفيذ الأحكام، والمحافظة على الحقوق والأموال، ورفع تصنيف المملكة عالميًّا في إنفاذ العقود؛ بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في المملكة.