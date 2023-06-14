استكمال طريق حائل- رفحاء.. وإجمالي أطوال الطرق بالمنطقة يتجاوز 5400 كم

أكد مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة حائل المهندس تركي الشمري أن إجمالي أطوال الطرق بمنطقة حائل تجاوز 5400 كم، بدعم من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود.
وقال "الشمري": كان لذلك الدعم الأثر الكبير في تحقيق نجاح جديد في قطاع الطرق في منطقة حائل، وذلك من خلال إعادة ترسية وتوقيع عقد تنفيذ استكمال طريق حائل/ رفحاء بطول 28 كلم على إحدى الشركات الوطنية.
وأضاف: يبدأ المشروع من نهاية الأسفلت القائم داخل منطقة النفود باتجاه حائل، وعند الانتهاء من تنفيذه سيكون الطريق مكتملًا من محافظة رفحاء حتى التقائه بطريق حائل/ بقعاء القائم.
وأردف: الطريق يعد أحد أهم المحاور الرئيسة بالمنطقة وامتداد طريق حائل/ المدينة المنورة المباشر، ويربط منطقة الحدود الشمالية والدول المجاورة بمنطقة حائل والأماكن المقدسة بالمدينة المنورة ومكة المكرمة.
وتابع: الطريق يُعزز من خدمات النقل البري، ويدعم حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويختصر مسافة السفر.
وأشار "الشمري" إلى أن نطاق المشروع يشمل استكمال العمل بامتداد طريق حقروصين/ الشقيق إلى الرميمينات بطول 15 كلم.
وقال: تمت إعادة ترسية وتوقيع عقد مشروع استكمال ازدواج طريق حائل/ بقعاء/ تربة بداية من نهاية الازدواج الحالي بعد محافظة بقعاء باتجاه تربة بطول 13 كلم.
وأضاف: هذه المشاريع تُعزز من مستوى السلامة المرورية والتقليل من حوادث السير، وفق أهداف استراتيجية قطاع الطرق المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي ترتكز على السلامة والجودة والسلاسة المرورية، وتسهم في الوصول للمؤشر السادس في جودة الطرق على مستوى العالم، مع التشجيع على الابتكار بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق، في ظل توجيهات وزير النقل والخدمات اللوجستية ونائبه لشؤون الطرق، والتأكيد على إنجاز المشاريع في وقتها مع الالتزام بالجودة.