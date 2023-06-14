استكمال طريق حائل- رفحاء.. وإجمالي أطوال الطرق بالمنطقة يتجاوز 5400 كم

وأضاف: هذه المشاريع تُعزز من مستوى السلامة المرورية والتقليل من حوادث السير، وفق أهداف استراتيجية قطاع الطرق المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي ترتكز على السلامة والجودة والسلاسة المرورية، وتسهم في الوصول للمؤشر السادس في جودة الطرق على مستوى العالم، مع التشجيع على الابتكار بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق، في ظل توجيهات وزير النقل والخدمات اللوجستية ونائبه لشؤون الطرق، والتأكيد على إنجاز المشاريع في وقتها مع الالتزام بالجودة.