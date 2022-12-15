المناطق المشمولة بالأمطار في المملكة يوم الخميس

تشير آخر الخرائط الجوية المطورة من "طقس العرب" داخليًّا، بأنه يُتوقع -بمشيئة الله- أن تهطل زخات من الأمطار ساعات فجر وصباح الخميس على أجزاء متفرقة من منطقة حفر الباطن وخاصة الأجزاء الجنوبية والشرقية منها، وشمال المنطقة الشرقية، بالإضافة لأجزاء محدودة من شمال منطقة الرياض إداريًّا، وتكون هذه الأمطار خفيفة إلى متوسطة في الغالب، وقد تُصحَب بحدوث الرعد أحيانًا.