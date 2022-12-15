المناطق المشمولة بالأمطار في المملكة يوم الخميس

تشير آخر الخرائط الجوية المطورة من "طقس العرب" داخليًّا، بأنه يُتوقع -بمشيئة الله- أن تهطل زخات من الأمطار ساعات فجر وصباح الخميس على أجزاء متفرقة من منطقة حفر الباطن وخاصة الأجزاء الجنوبية والشرقية منها، وشمال المنطقة الشرقية، بالإضافة لأجزاء محدودة من شمال منطقة الرياض إداريًّا، وتكون هذه الأمطار خفيفة إلى متوسطة في الغالب، وقد تُصحَب بحدوث الرعد أحيانًا.
ويُتوقع أن تتراجع فرص الأمطار في أغلب المناطق المذكورة آنفًا مع ساعات ما بعد الظهر من يوم الخميس بإذن الله.
كما يتجدد نشاط السحب الركامية ساعات الظهر والمساء على أجزاء من مرتفعات وتهامة جازان وعسير والباحة، وتترافق بهطول زخات من الأمطار، تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية حينها.
أما في باقي المناطق، فيبقى الطقس مستقرًّا ولطيفًا نهارًا في أغلب المناطق بوجه عام. فيما تسود أجواء باردة نسبيًّا ليلًا في أغلب المناطق، وباردة في المنطقة الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية، مع تجدد تشكّل الضباب والضباب الكثيف على أجزاء عدة من الحدود الشمالية والجوف وبعض أجزاء منطقتي حائل وحفر الباطن.