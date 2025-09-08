80 % من طلاب الجامعات بالسعودية يستخدمون الذكاء الاصطناعي.. و"Google Gemini" توفر اشتراكًا مجانيًا

مع انطلاق العام الدراسي الجديد، كشفت مؤشرات Google عن تزايد لافت في اهتمام الطلاب السعوديين بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت البيانات أن 80٪ من طلاب الجامعات في المملكة تفاعلوا مع أدوات الذكاء الاصطناعي خلال الشهرين الماضيين، ما يعكس تحولًا ملحوظًا في أساليب التعلم والاستعداد للاختبارات.