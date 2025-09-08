80 % من طلاب الجامعات بالسعودية يستخدمون الذكاء الاصطناعي.. و"Google Gemini" توفر اشتراكًا مجانيًا

مع انطلاق العام الدراسي الجديد، كشفت مؤشرات Google عن تزايد لافت في اهتمام الطلاب السعوديين بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت البيانات أن 80٪ من طلاب الجامعات في المملكة تفاعلوا مع أدوات الذكاء الاصطناعي خلال الشهرين الماضيين، ما يعكس تحولًا ملحوظًا في أساليب التعلم والاستعداد للاختبارات.
وفي خطوة لدعم هذا التوجّه، أعلنت Google عن توفير اشتراك مجاني لمدة عام كامل في النسخة المدفوعة Pro من Google Gemini لجميع طلاب الجامعات في المملكة، وذلك حتى 3 نوفمبر المقبل، مع إمكانية التسجيل والاستفادة ابتداءً من اليوم.
وتوفر نسخة Pro من Google Gemini مزايا متقدمة، من أبرزها:
تطبيق مدعوم بالنموذج الأحدث Gemini 2.5 Pro لفهم الأسئلة المعقّدة.
نموذج Veo3 لتوليد مقاطع فيديو قصيرة تصل إلى 8 ثوانٍ.
دمج Gemini داخل تطبيقات Google مثل Gmail وDocs وSheets وSlides وMeet.
أداة NotebookLM المدعّمة بالذكاء الاصطناعي لإعداد الأبحاث وتلخيص المحتوى بشكل تفاعلي وصوتي.
سعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت على Google Drive وPhotos وGmail.
ويأتي هذا التعاون بالتنسيق مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) التابع لليونسكو في الرياض، لضمان استفادة الطلاب من الخدمات التعليمية المتقدمة التي توفرها Google.
ويتوفر تطبيق Gemini على الويب والهواتف الذكية عبر أنظمة Android وiOS، مع دعم كامل للغة العربية ولهجاتها. ويشمل العرض إلى جانب السعودية، جمهورية مصر العربية كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع لاحقًا إلى دول أخرى حول العالم.