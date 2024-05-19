"تعليم الرياض" تفوز بأربع جوائز كبرى وجائزة خاصة في آيسف 2024

حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أربع جوائز كبرى وجائزة خاصة في منافسات المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبهذه المناسبة رفع المدير العام للتعليم بمنطقة الدكتور نايف بن عابد الزارع التهنئة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- بهذا الإنجاز الوطني المميز، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بالدعم المستمر لكل الطلاب والطالبات لتحقيق التميز والإبداع والابتكار في كل المجالات؛ تحقيقًا لمُستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030م.
كما هنّأ الزارع الطلاب والطالبات بهذا الفوز، وتحقيقهم مراكز متقدمة على المستوى الدولي، مقدمًا تهنئته كذلك لأولياء أمور الطلاب والطالبات وأسرهم ومعلميهم ومدارسهم وكافة منسوبي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.