"تعليم الرياض" تفوز بأربع جوائز كبرى وجائزة خاصة في آيسف 2024

وبهذه المناسبة رفع المدير العام للتعليم بمنطقة الدكتور نايف بن عابد الزارع التهنئة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- بهذا الإنجاز الوطني المميز، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بالدعم المستمر لكل الطلاب والطالبات لتحقيق التميز والإبداع والابتكار في كل المجالات؛ تحقيقًا لمُستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030م.