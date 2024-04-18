حالة مَرَضية نادرة.. تدخّل ناجح لاستئصال الغدة الكظرية بالمنظار لمصابة بمتلازمة كوشينغ بجازان

تَمكن فريق جراحة أورام الثدي والغدد الصماء، وفريق العلاج الباطني بمستشفى الملك فهد المركزي بتجمع جازان الصحي، من استئصال الغدة الكظرية بالمنظار الجراحي لسيدة في العقد الرابع من العمر مصابة بمتلازمة كوشينغ.
وفي التفاصيل، أوضح الفريق الطبي أن السيدة حضرت للعيادة بمركز الغدد الصماء والسكري بالمستشفى، وكانت تعاني من ارتفاع شديدة في الوزن وعدم انتظام في السكر والضغط وهشاشة في العظام، تسببت لها بعدة كسور، وكذلك عدوى متكررة.
وأضاف أنه بعد إجراء الكشف الطبي وعمل الفحوصات اللازمة تم تشخيص الحالة بمتلازمة كوشينغ ووجود ورم بحجم ٣.٤ سم في الغدة الكظرية اليمنى.
وبيّن أنه تَقرر إجراء عملية جراحية لاستئصال الغدة الكظرية اليمنى بواسطة المنظار الجراحي، وتكللت ولله الحمد بالنجاح، بمشاركة كل من قائد الفريق الجراحي الدكتورة وفاء خضير استشاري جراحة أورام الثدي والغدد الصماء، وقائد فريق العلاج الباطني الدكتور محمد الحازمي استشاري الطب الباطني والغدد الصماء والسكرى، وبمساعدة الدكتور عبدالرحمن صري أخصائي جراحة عامة، والدكتورة عبير حكمي طبيب مقيم جراحة R1.
وأكد قائد تخصص الغدد الصماء بتجمع جازان الصحي استشاري الطب الباطني والغدد الصماء والسكري الدكتور محمد الحازمي، أن هذه الحالة تعد من الحالات المرضية النادرة على مستوى العالم؛ حيث يبلغ معدل الإصابة بها حوالى ٠.٧- ٢.٤ حالة لكل مليون شخص سنويًّا، وقد تم خلال الفترة القريبة الماضية تشخيص أربع حالات على مستوى المنطقة، وعمل الجراحة المتقدمة لجميع الحالات بنجاح ولله الحمد؛ مما يرفع جودة الخدمات الصحية المتقدمة في المنطقة.