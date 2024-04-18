حالة مَرَضية نادرة.. تدخّل ناجح لاستئصال الغدة الكظرية بالمنظار لمصابة بمتلازمة كوشينغ بجازان

وفي التفاصيل، أوضح الفريق الطبي أن السيدة حضرت للعيادة بمركز الغدد الصماء والسكري بالمستشفى، وكانت تعاني من ارتفاع شديدة في الوزن وعدم انتظام في السكر والضغط وهشاشة في العظام، تسببت لها بعدة كسور، وكذلك عدوى متكررة.