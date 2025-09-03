بدء أعمال الدورة الـ 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري

ويناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة المرفوعة من قبل اجتماعات المجلس على مستوى كبار المسؤولين، ومنها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (115) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك مناقشة الموضوعات المدرجة في الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة القادمة رقم (35) المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية.