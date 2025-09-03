بدء أعمال الدورة الـ 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية الـ 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري برئاسة وزير التجارة وتنمية الصادرات في تونس سمير عبيد، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من الوزراء ورؤساء الوفود العربية المعنية.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية المتعددة نايف بن محمد العنزي.
ويناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة المرفوعة من قبل اجتماعات المجلس على مستوى كبار المسؤولين، ومنها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (115) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك مناقشة الموضوعات المدرجة في الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة القادمة رقم (35) المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية.