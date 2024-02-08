وزارة البيئة تفتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 40 مليون متر مكعب من المياه

فتحت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الخميس بوابات سد وادي حلي بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة لتصريف 40 مليون متر مكعب من المياه مع زيادة معدل التصريف 10 أمتار مكعبة/ ثانية، وذلك لمدة 46 يوماً لدعم الأنشطة الزراعية على امتداد الوادي وزيادة الغطاء النباتي، ابتداء من هذا اليوم الخميس.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 متراً، فيما يبلغ طوله 179 متراً، حيث زود بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.
وأشار إلى أن سد وادي حلي أنشئ في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخُصص لتأمين مياه الشرب، حيث أقيمت عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يومياً، وبإجمالي قدرة تصل إلى 36.5 مليون متر مكعب سنوياً.