"طيبة تبتكر".. انطلاق أعمال برنامج مسابقة بناء الشركات الناشئة

أطلقت جامعة طيبة بالمدينة المنورة أمس، أعمال برنامج مسابقة بناء الشركات الناشئة "طيبة تبتكر" في نسخته السابعة، التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر؛ بهدف اكتشاف وتنمية القدرات الابتكارية واكتساب معارف ومهارات ريادة الأعمال لصناعة الشركات الناشئة؛ وذلك من خلال شركة وادي طيبة الذراع الاستثماري للجامعة.
وتَضَمّن البرنامج لقاءً تعريفيًّا للمتسابقين، وشرحًا عن آلية المسابقة ومراحلها والخدمات التي يتم تقديمها للمشاركين، كما تضمن البرنامج عرض قصة نجاح إحدى الشركات الناشئة والفائزة بمسابقة "طيبة تبتكر" في نسختها الخامسة، إلى جانب انطلاق ورش عمل المسابقة.
وتحتضن المسابقة التي بلغت جوائزها 300 ألف ريال، مجالات: التقنيات الناشئة والاقتصاد التشاركي، والتطبيقات الصحية، والتطبيقات الزراعية، كما تشمل الطاقة والصناعة، والحج والعمرة، والتعليم والتدريب، والبيئة، والسياحة.
يُذكر أن المسابقة تهدف إلى جذب المستثمرين والهيئات الخاصة والحكومية للتعرف على رواد الأعمال، وتفعيل منظومة البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، والتركيز على المشاريع الرائدة واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوفير معامل تقنية ومعامل لمختلف التخصصات، والتقييم المستمر لوضع المشروعات الريادية، وتوفير مساحات العمل، وتقديم الدعم من خلال شبكة من المختصين، والتعرف على الخبراء والمختصين لمجالات المشاريع الريادية المختلفة.