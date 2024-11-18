"طيبة تبتكر".. انطلاق أعمال برنامج مسابقة بناء الشركات الناشئة

يُذكر أن المسابقة تهدف إلى جذب المستثمرين والهيئات الخاصة والحكومية للتعرف على رواد الأعمال، وتفعيل منظومة البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، والتركيز على المشاريع الرائدة واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوفير معامل تقنية ومعامل لمختلف التخصصات، والتقييم المستمر لوضع المشروعات الريادية، وتوفير مساحات العمل، وتقديم الدعم من خلال شبكة من المختصين، والتعرف على الخبراء والمختصين لمجالات المشاريع الريادية المختلفة.