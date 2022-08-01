انطلاق أعمال الدورة الخامسة لجائزة التميز في العمل الخيري

وتتضمن الجائزة أيضًا المجال الثاني: وهو المشروع الخيري المتميز ويعنى هذا المجال بتقدير الإنجازات على صعيد المشاريع، أو التجارب المتميِّزة في أي مجال من مجالات العمل الخيري، والذي يحقق التميز بشكل واضح، وينعكس أثره على جميع الأطراف المعنية، ويتم تقييمه بناء على المنهجية المرسومة، وأسلوب التطبيق، والنتائج المحققة، والتحسين المستمر.