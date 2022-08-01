انطلاق أعمال الدورة الخامسة لجائزة التميز في العمل الخيري

انطلقت، اليوم، أعمال الدورة الخامسة لجائزة التميز في العمل الخيري، والتي تأتي ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بكفاءة عمل القطاع غير الربحي، وذلك بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وتبدأ الجائزة باستقبال الطلبات للدورة الحالية -الدورة الخامسة- يوم الأربعاء 3/ 8/ 2022م في مجالاتها، والتي تشمل المجال الأول، ويتضمن المنشآت الخيرية المتميزة فئة المنشآت الكبيرة: والتي يبلغ عدد الموظفين فيها 30 موظفًا وأكثر وفئة المنشآت المتوسطة والصغيرة: والتي يقل عدد الموظفين فيها عن 30 موظفًا.
وتتضمن الجائزة أيضًا المجال الثاني: وهو المشروع الخيري المتميز ويعنى هذا المجال بتقدير الإنجازات على صعيد المشاريع، أو التجارب المتميِّزة في أي مجال من مجالات العمل الخيري، والذي يحقق التميز بشكل واضح، وينعكس أثره على جميع الأطراف المعنية، ويتم تقييمه بناء على المنهجية المرسومة، وأسلوب التطبيق، والنتائج المحققة، والتحسين المستمر.
وسيتم استقبال طلبات التقديم على موقع الجائزة ابتداء من تاريخ 3/ 8/ 2022م لمدة 48 يومًا كمرحلة أولى، ثم يتم الإعلان عن بقية المراحل تباعًا، وسيكون التسجيل من خلال البوابة الرقمية الخاصة بالجائزة.
ودعت الجائزة مختلف المؤسسات والجمعيات والأفراد العاملين في القطاع غير الربحي ضمن مجالاتها المذكورة التقديم على موقع الجائزة بعد استكمال المعايير والشروط المعلنة في موقع الجائزة.