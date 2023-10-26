"الأرصاد" يكشف عن أبرز الظواهر الجوية للـ24 ساعة المقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الخميس ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والشرقية، وتشمل الأجزاء الجنوبية "صحراء الربع الخالي".
وأضاف المركز أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الرياض ونجران والمدينة المنورة.
وتابع المركز أن أعلى درجة حرارة اليوم 39 مئوية بمكة المكرمة؛ فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 9 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة بالأحساء 95%.