توفير التنقل بالعربات اليدوية في المسجد الحرام لكبار السن وذوي الإعاقة بالمجان

وتوفر الهيئة خدمة دافعي العربات اليدوية المدفوعة في المسعى الأرضي باب 14، ومسعى الدور الأول سلالم الأرقم، والمطاف الدور الأول جسر أجياد الداخلي، والساحة الجنوبية وقف الملك عبدالعزيز، والساحة الغربية جسر الشبيكة.