"الخطيب": إيقاف "رسوم الرخص" سيوفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين ويعزّز التنافسية

وأوضح أن الموافقة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقطاع السياحي في المملكة، وتمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع الواعد، لافتاً إلى أن صدور الموافقة جاء تتويجاً للتعاون المثمر بين وزارة السياحة ووزارة البلديات والإسكان.