استجابة قياسية.. "هلال الباحة" يباشر أكثر من 10 آلاف حالة إسعافية منذ مطلع العام الجاري

كشفت هيئةُ الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عن أخصائية الحالات الإسعافية التي تم التعامل معها منذ بداية العام 2024؛ حيث بلغ العدد الإجمالي للحالات المباشَرة 10,179 حالة.
وبيّنت الهيئة أنّ الحالات الإسعافية التي تمت مباشرتها تباينت بين حالات مرضية؛ حيث جرى التعامل مع 7,864 حالة مرضية، إضافة إلى حالات الحوادث التي وصلت إلى 2,315 حالة.
وأشارت الهيئة إلى أنّ متوسط زمن الاستجابة للحالات الإسعافية بلغ 10 دقائق، بينما كان متوسط زمن الاستجابة لحالات الحوادث 11 دقيقة، مؤكدةً أن الفرق الإسعافية قد تعاملت مع هذه الحالات بفعالية من خلال كوادر بشرية متخصصة ومدربة وتجهيزات طبية حديثة.
وأضافت: أن أسطولها الإسعافي في منطقة الباحة مجهّز بأحدث التقنيات والمعدّات المتقدمة؛ ما يمكّنها من التعامل بفاعلية مع مختلف الحالات الطارئة والكوارث. ويضمّ هذا الأسطول مركبات عربات دفع رباعي، وعربات جولف ودراجات نارية؛ لضمان سرعة الوصول إلى الحالات الطارئة.
وذكرت الهيئة أن هناك 16 مركزًا إسعافيًّا في منطقة الباحة تعمل على مدار الساعة، مدعومة بطواقم من الأخصائيين والفنيين في طب الطوارئ؛ لضمان تقديم الخدمات الإسعافية في أسرع وقت ممكن.
وأشارت إلى أنّ المواطنين والمقيمين يمكنهم طلب الخدمة الإسعافية عبر الرقم 997، أو من خلال تطبيق "أسعفني"، الذي يتيح للمستخدمين إرسال البلاغات واستدعاء الفرق الإسعافية، وإرسال نداءات استغاثة، وتتبّع حالة البلاغ، وتحديد موقع المتصل، بالإضافة إلى توفير معلومات عن المنشآت الصحية القريبة وأرقام الطوارئ.