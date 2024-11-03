استجابة قياسية.. "هلال الباحة" يباشر أكثر من 10 آلاف حالة إسعافية منذ مطلع العام الجاري

وأشارت إلى أنّ المواطنين والمقيمين يمكنهم طلب الخدمة الإسعافية عبر الرقم 997، أو من خلال تطبيق "أسعفني"، الذي يتيح للمستخدمين إرسال البلاغات واستدعاء الفرق الإسعافية، وإرسال نداءات استغاثة، وتتبّع حالة البلاغ، وتحديد موقع المتصل، بالإضافة إلى توفير معلومات عن المنشآت الصحية القريبة وأرقام الطوارئ.