"بيبان 24"..."منشآت" وجوجل يطلقان مبادرة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بأدوات الذكاء الاصطناعي

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" و Google اليوم عن إطلاق مبادرة "SMB Lab"، بهدف تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي من خلال تمكين أكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة في المملكة.
وتأتي هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها خلال ملتقى "بيبان 24"، لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمهارات اللازمة للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي وحلول التسويق المتقدمة من Google المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية في السوق الرقمية، ويتماشى ذلك مع جهود المملكة الرامية إلى تعزيز النظام التجاري ودعم الابتكار، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وتتمحور مبادرة SMB Lab حول ثلاث ركائز تتمثل في ورش عمل مهارات من Google تزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة والمهارات اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل عام وفي التسويق الرقمي من خلال رحلة تعليمية متخصصة, وتتمثل الركيزة الثانية في الاستشارات الفردية عبر تقديم استشارات لعدد من الشركات عن طريق خبراء Google لدعمهم في استخدام حلول التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فيما تتمثل الركيزة الثالثة في ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بشركاء Google في مجال التقنية والإعلام لتعزيز أدائهم وتحقيق أفضل النتائج.
وتركز المبادرة على المنشآت العاملة في مجالات التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، والتقنية المالية، والأغذية والمشروبات، وغيرها, كما يمثل هذا التعاون خطوة جديدة نحو تمكين الاقتصاد الرقمي وتطوير قطاع ريادة الأعمال، بما يضمن استدامة هذه المنشآت على المدى الطويل، ويعزز من قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.