إعلان التوزيع الأول لتفليسة إبراهيم محمد فتحي أبو الجدايل

يعلن أمين الإفلاس، هاشم عمر خياط، بناءً على الحكم رقم 264/د/تج/1/2 لعام 1435هـ، الصادر بتاريخ 28/12/1435هـ من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، والمؤيد بالحكم رقم 291/1 لعام 1434هـ، الصادر بتاريخ 4/7/1436هـ من محكمة الاستئناف التجارية بجدة، القاضي بإعلان إفلاس التاجر إبراهيم محمد فتحي أبو الجدايل، سجل تجاري مدني رقم (1024884262)، وبناءً على توجيه أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، فقد قرر أمين تفليسة إبراهيم محمد فتحي أبو الجدايل (الأستاذ هاشم عمر خياط) توزيع الحصيلة المتوفرة بحوزته كتوزيع أول على إجمالي عدد المساهمين والدائنين البالغ عددهم 3490.