وزير الدفاع يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني جهود تمديد الهدنة

وجرى خلال اللقاء بحث جهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة؛ لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، بما يحقق الأمن والسلام في اليمن، ومناقشة المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، إضافة إلى الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة.