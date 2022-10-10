وزير الدفاع يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني جهود تمديد الهدنة

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، الدكتور رشاد محمد العليمي، بمقر وزارة الدفاع بالرياض.
ونقل وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، وتمنياتهما -أيدهما الله- للجمهورية اليمنية الشقيقة وشعبها الأمن والاستقرار والسلام، فيما حمَّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية وزير الدفاع تحياته إلى قيادة السعودية -حفظها الله-.
وجرى خلال اللقاء بحث جهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة؛ لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، بما يحقق الأمن والسلام في اليمن، ومناقشة المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، إضافة إلى الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة.
وأكد وزير الدفاع خلال اللقاء دعم التحالف بقيادة السعودية لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، وللجهود المبذولة كافة لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل، ينقل اليمن للسلام والتنمية.