"التجارة" تضبط متجرًا إلكترونيًّا ضَلل المتسوقين بجوائز سبائك ذهبية واتضح أنها بحجم شريحة الجوال

ووفقًا للمادة الحادية عشرة من نظام التجارة الإلكترونية؛ فإنه "يُحظَر تضمين الإعلان الإلكتروني عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا أو مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله".