"الخطوط الحديدية" تطلق مشروع حقوق التسمية والرعاية لشبكتَي الشمال والشرق

أطلقت الخطوطُ الحديدية السعودية "سار" مشروعَ حقوق التسمية والرعاية لشبكتَي الشمال والشرق؛ حيث تمتدّ شبكة الشمال من مدينة الرياض إلى مدينة القريات، في حين تربط شبكة الشرق بين مدينتَي الرياض والدمام، لتشمل حقوق الرعاية جميع المحطات البالغ عددها 10 محطات، بالإضافة إلى المسارات والقطارات البالغ عددها 17 قطارًا على تلك الشبكات.