استغرقت 3 ساعات.. جراحة مُعقّدة تعيد لطفلة قدرتها على المشي بالقصيم

وأكد الفريق الطبي أنه تقرر إجراء تدخل جراحي وتنفيذ عملية قص عظمي تصحيحي لجميع عظام أمشاط القدم اليمنى ثم اليسرى، ومن ثم إعادة توجيه عظام القدمين إلى الوضعية الطبيعية وتثبيتها بأسياخ معدنية خاصة، وقد تم تنفيذ العمل الجراحي النوعي بنجاح ولله الحمد، وكان وضع الطفلة الحركي مستقرًا بعد العملية، حتى غادرت المستشفى برفقة ذويها.