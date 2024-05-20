الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يحاضر في مكتبة الإسكندرية

بحضور أكثر من 1600 شخصٍ بين وزراء ومسؤولين وأكاديميين وأساتذة وطلاب من الجامعات المصرية، ألقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور: محمد بن عبدالكريم العيسى، محاضرةً في القاعة الكبرى لمكتبة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، تحدَّث فيها عن "الشرق والغرب"، متناولاً العلاقة التاريخية بينهما، وعدداً من النظريات والأطروحات في سياقهما التاريخي.