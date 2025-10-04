"قراءة في التاريخ الوطني للمملكة.. من التأسيس إلى الرؤية " ندوة علمية بمعرض الكتاب

وشدد على أن الدرعية بقيت عبر العصور رمزًا جامعًا لأبناء الدولة السعودية في جميع مناطقها، معتبرًا أن رمزية الدرعية اليوم تجسد وحدة الوطن وتحقق حلم الأئمة الذي بدأ في التأسيس ويستمر في حاضر المملكة ومستقبلها، مشيرًا إلى مرحلة التوحيد الثالثة التي قادها الملك عبدالعزيز، واصفًا إياها بأنها إحدى أبرز الملاحم في التاريخ الحديث، لافتًا النظر إلى أن استرداد الرياض عام 1902م شكل لحظة مفصلية رسمت ملامح الدولة السعودية المعاصرة .