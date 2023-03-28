"تعليم الرياض" يحث على التسجيل في مسابقة القرآن الكريم والسُّنة النبوية

وتتألف المسابقة من ثلاث مراحل، حيث تنطلق المرحلة الأولى خلال الفترة من 4 إلى 8 رمضان بالمنافسة على مستوى المدارس، ثم المرحلة الثانية من الفترة 11 إلى 15 رمضان بتأهل الطلبة الفائزين للمنافسة على مستوى مكاتب التعليم، تلي ذلك المرحلة الثالثة من 15 إلى 22 من الشهر الفضيل وفيها يتنافس 20 طالبًا وطالبة من كل مكتب تعليمي على مستوى إدارة التعليم، ليتأهل 20 طالبًا وطالبة ممثلين للإدارة للتصفيات النهائية على مستوى الوزارة.