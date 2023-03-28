"تعليم الرياض" يحث على التسجيل في مسابقة القرآن الكريم والسُّنة النبوية

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الطلاب والطالبات إلى التسجيل والمشاركة في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية للعام 1444هـ.
وتأتي المسابقة في إطار جهود وزارة التعليم في العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية من خلال ربط النشء بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ، وتشجيع الطلبة بمختلف المراحل التعليمية في جميع المدراس على حفظ كتاب الله وتلاوته والفهم الصحيح للسنة النبوية، بما يسهم في تعزيز منهج الاعتدال والوسطية، وبث روح التنافس البنّا بين الطلبة.
وتتضمّن المسابقة مسارين، المسار الأول لحفظ القرآن الكريم وفق خمسة فروع، وتلاوة القرآن الكريم وفق فرعين، فيما خصص المسار الثاني لحفظ متون السنة النبوية في ثلاثة فروع.
وتتألف المسابقة من ثلاث مراحل، حيث تنطلق المرحلة الأولى خلال الفترة من 4 إلى 8 رمضان بالمنافسة على مستوى المدارس، ثم المرحلة الثانية من الفترة 11 إلى 15 رمضان بتأهل الطلبة الفائزين للمنافسة على مستوى مكاتب التعليم، تلي ذلك المرحلة الثالثة من 15 إلى 22 من الشهر الفضيل وفيها يتنافس 20 طالبًا وطالبة من كل مكتب تعليمي على مستوى إدارة التعليم، ليتأهل 20 طالبًا وطالبة ممثلين للإدارة للتصفيات النهائية على مستوى الوزارة.
ودعت الإدارة العامة مكاتب التعليم والمدارس إلى إيلاء المسابقة العناية والاهتمام وتحفيز جميع الطلبة على المشاركة في المسابقة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وكانت وزارة التعليم أوضحت أن اختبارات عن بُعد ستقام للطلبة المشاركين في المسابقة خلال الفترة من 12 وحتى 19 شوال المقبل في إدارة تعليم المدينة المنورة، ليتأهل عنها 100 فائز وفائزة للمرحلة الختامية التي تستضيفها إدارة تعليم مكة المكرمة حضورياً خلال الفترة من 24-27 شوال المقبل، والتي سيتنافس فيها الطلبة المتأهلون من المرحلة الثانية على المراكز الخمسة الأولى من كل مسار لكل فرع.