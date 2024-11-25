NHC تطلق 10 مشاريع عمرانية في وجهة الفرسان شمال شرق الرياض

كما أطلقت مشروع “جوهرة الفرسان 2” بالشراكة مع شركة عبدالرحمن الراشد وأولاده، ليوفر 325 وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وتاون هاوس، ومشروع “رسن فليج”، مقدمًا 771 فيلا، والذي تطوره شركة نجوم السلام للاستثمار والتطوير العقاري، إلى جانب مشروع “صفا الفرسان” الذي يأتي بالشراكة مع شركة صفا للاستثمار، ليوفر 528 شقة سكنية، ومشروع “أفونير الفرسان”، الذي يقدم 343 وحدة سكنية من نوع شقق، وتطوره شركة منازل المستقبل للاستثمار، بالإضافة إلى مشروع “ميان الفرسان”، الذي تطوره شركة مكيون مطورون عمرانيون، ليوفر 222 فيلا.