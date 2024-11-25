NHC تطلق 10 مشاريع عمرانية في وجهة الفرسان شمال شرق الرياض

أعلنت NHC عن بدء البيع في عشرة مشاريع جديدة ضمن وجهة الفرسان شمال شرق العاصمة الرياض، موفرة أكثر من 5310 وحدات سكنية عصرية تم تصميمها وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، لترتقي بتطلعات كافة شرائح المجتمع، ضمن وجهة عمرانية تستهدف تعزيز مفهوم الحياة المتكاملة وتقديم تجربة معيشية متميزة تمنح الجميع حياة أفضل اليوم وغدًا.
وشملت الإطلاقات “عبية”، أحد مشاريع “كوارترز” الفاخرة التي تطورها NHC ضمن أكبر وجهاتها في “الفرسان”، موفرًا 1075 وحدة من نوع فلل وتاون هاوس، ليقدم وجهة تجمع بين الرفاهية والرقي والجودة العالية، حيث يوفر فضاءات واسعة تتناغم فيها الحياة الاجتماعية بلمسة عصرية في موقع متميز، ليجعل منها خيارًا مثاليًا لمن يسعى إلى تجربة حياة راقية.
وتتنوع بقية المشاريع ما بين فلل وتاون هاوس وشقق سكنية بتصاميم عصرية ومساحات متنوعة تناسب كافة الأذواق والتطلعات، منها مشروع “أبياتنا روز” الذي تطوره شركة أبياتنا التطويرية ويضم 433 فيلا، ومشروع “سما الفرسان 2” الذي تنفذه شركة التحالف العقارية بعدد وحدات يصل إلى 299 فيلا. كما يوفر “سرايا الفرسان 2” 718 وحدة سكنية من نوع فيلا، والذي تطوره شركة دار وإعمار، بالإضافة إلى “البورادا فيلا” من تنفيذ شركة أورباس الشرق الأوسط العقارية، والذي يضم 596 فيلا.
كما أطلقت مشروع “جوهرة الفرسان 2” بالشراكة مع شركة عبدالرحمن الراشد وأولاده، ليوفر 325 وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وتاون هاوس، ومشروع “رسن فليج”، مقدمًا 771 فيلا، والذي تطوره شركة نجوم السلام للاستثمار والتطوير العقاري، إلى جانب مشروع “صفا الفرسان” الذي يأتي بالشراكة مع شركة صفا للاستثمار، ليوفر 528 شقة سكنية، ومشروع “أفونير الفرسان”، الذي يقدم 343 وحدة سكنية من نوع شقق، وتطوره شركة منازل المستقبل للاستثمار، بالإضافة إلى مشروع “ميان الفرسان”، الذي تطوره شركة مكيون مطورون عمرانيون، ليوفر 222 فيلا.
وتأتي هذه المشاريع كجزء من استراتيجية NHC لتقديم وجهات متكاملة ترتقي بالحياة إلى أبعاد جديدة، حيث تشمل تصاميم مبتكرة وبنية تحتية مطوّرة تتكامل فيها المرافق الخدمية والمسطحات الخضراء ومراكز التسوق والمرافق المجتمعية والمرافق الترفيهية على بُعد دقائق من السكن، مما يعكس رؤية متجددة تسهم في تحسين جودة الحياة وخلق استثمار طويل الأمد للأفراد والمستثمرين.
ويمكن الحجز والشراء في المشاريع الجديدة والاطلاع على تفاصيل الوحدات من خلال زيارة مركز مبيعات الفرسان أو عبر زيارة موقع وتطبيق “سكني”، وذلك من خلال الرابط التالي:
الجدير بالذكر أن NHC أعلنت استمرار عرضها المقدم خلال معرض “سيتي سكيب” حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي، والذي يتضمن تقديم عرض حصري للتملك والاستثمار في وجهاتها العمرانية بقسط شهري يبلغ 400 ريال طوال فترة الإنشاء، وذلك بالتعاون مع مصرف الراجحي، حيث تتيح للجميع الاستفادة منه، في خطوة تعكس حرص الشركة على تقديم حلول تمويلية تسهم في تسهيل رحلة تملك كافة عملائها.