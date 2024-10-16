خلال سبتمبر 2024.. ضبط 932 مخالفًا لممارستهم نقل الركاب دون ترخيص في عدة مطارات

ضبطت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدد من الجهات المعنية، (932) مخالفًا؛ لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في عددٍ من مطارات المملكة، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي، وتصدّر مطار الملك خالد الدولي بالرياض أعلى المخالفات للكدادة مسجلًا 379 مخالفة، يليه مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بـ 116 مخالفة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بـ 190 مخالفة، ليصل إجمالي المخالفين خلال الأشهر الستة الماضية إلى أكثر من (7550) مخالفًا.