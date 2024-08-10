"البديوي" يبحث مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي آخر التحضيرات للقمة الخليجية الأوروبية

وأوضح أنه تم خلال الاتصال بحث آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وما شهدته من تطورات كبيرة أثّرت بشكل سلبي غير مسبوق على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وفي مقدمتها الأزمة في غزة؛ مؤكدًا ضرورة بذل الجهود الأوروبية والعمل على دعوة جميع الأطراف المعنية لخفض حدة التصعيد، والوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الأزمة وفقًا للقرارات الأممية والدولية.