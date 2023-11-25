"الفضلي" يلتقي عدداً من المواطنين والمزارعين في "الشمالية" لتلمُّس احتياجاتهم

التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ اليوم، عدداً من المواطنين والمزارعين في منطقة الحدود الشمالية، وذلك على مسرح الغرفة التجارية بعرعر؛ لمناقشة احتياجاتهم المائية والزراعية، وكل ما يتعلق بالمشروعات التي تُشرف عليها منظومة الوزارة في المنطقة.