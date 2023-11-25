"الفضلي" يلتقي عدداً من المواطنين والمزارعين في "الشمالية" لتلمُّس احتياجاتهم

التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ اليوم، عدداً من المواطنين والمزارعين في منطقة الحدود الشمالية، وذلك على مسرح الغرفة التجارية بعرعر؛ لمناقشة احتياجاتهم المائية والزراعية، وكل ما يتعلق بالمشروعات التي تُشرف عليها منظومة الوزارة في المنطقة.
وشهد اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات الخدمية المقدمة للمواطنين والمزارعين ومُلاك المواشي، حيث استمع "الفضلي"؛ إلى المعوقات والتحديات التي قد تعترضهم، وتقديم المقترحات لعددٍ من المواضيع التي تسهم في تنمية القطاع البيئي والزراعي بالمنطقة.
وأكّد سعي الوزارة إلى تذليل جميع المعوقات التي قد تعترضهم، ومثمّناً في الوقت نفسه مقترحاتهم حول عديدٍ من القضايا التي تخصُّ المنطقة.
وفي ختام لقائه المواطنين، وجّه "الفضلي" بحصر المقترحات، ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح، منوّهاً بحرص واهتمام جميع العاملين بمنظومة الوزارة؛ لتقديم الخدمات وتلمُّس احتياجات المواطنين؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة في الارتقاء بالخدمات المقدمة؛ لخدمة المواطنين والمقيمين، وتحسين جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.