صندوق التنمية السياحي يوقّع اتفاقية تعاون مع شركة العثيم للاستثمار لتطوير عدة مشاريع سياحية بالمملكة

يُشار إلى أن شركة عبدالله العثيم للاستثمار تمتلك حاليًا 12 مجمعا تجاريًا، بالإضافة لمشاريعها المستقبلية؛ للوصول إلى 30 مجمعًا، وذلك من خلال الاستحواذ على عدد من المواقع المهمة في عدد من مدن المملكة؛ منها: الرياض، المدينة المنورة، القريات، أبها، الجبيل، الخرج، الطائف، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية الشركة التوسعية وتعزيز مستهدفاتها في النمو في قطاعات المجموعة (المجمعات التجارية، الفنادق، الاستثمار العقاري، الترفيه، السينما، الأزياء، المطاعم) وغيرها، والتي سوف تسهم في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة في مختلف التخصصات.