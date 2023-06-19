صندوق التنمية السياحي يوقّع اتفاقية تعاون مع شركة العثيم للاستثمار لتطوير عدة مشاريع سياحية بالمملكة

وقَّع صندوق التنمية السياحية اتفاقية تعاون مع شركة عبدالله العثيم للاستثمار؛ لتطوير عدة مشاريع سياحية في المملكة العربية السعودية؛ بهدف تعزيز البنى التحتية في الوجهات السياحية بما يجعلها نموذجًا لنمط سياحي عصري، وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة؛ للإسهام في زيادة عدد الزيارات السياحية لنحو 100 مليون زيارة في عام 2030.
تتضمن اتفاقية التعاون رسم خطة وآلية عمل من أجل تطوير وبناء مشاريع استثمارية في مختلف مناطق المملكة؛ أبرزها مشروع "كنوز" أحد المشاريع المتكاملة لشركة العثيم الاستثمارية الذي بدأ تنفيذه في العاصمة الرياض، والذي يقام على مساحة 114 ألف متر مربع، ومشروع "العثيم بارك" بمدينة الدمام، ومشروع الخبر "واجهة الخبر البحرية"، أيضًا تحديد خطة وآلية التعاون لتطوير مشاريع في حائل والمدينة المنورة وعسير، والاتفاق على الدراسات المبدئية لتطوير مشاريع متعددة الاستخدام ومشاريع تتعلق بقطاع الضيافة والترفيه والتجربة والمغامرات.
وبموجب اتفاقية التعاون، سيقوم الطرفان بعقد ورش عمل للبحث عن الفرص المتاحة لتطوير المشاريع، ودراسة متطلبات المشاريع وأثرها على الوجهات السياحية المستهدفة ومستوى العرض والطلب في السوق، مع الاتفاق على هيكلة مناسبة للدخول في شراكات مع المستثمرين من عملاء الطرفين أو شركائهم أو الجهات الأخرى المتعاقد معها من قبلهم بغرض الاستثمار في المشاريع أو تمويلها، كما سيتشارك الطرفان بمهمة تحديد الأراضي الملائمة للمشاريع والمتطلبات والشروط اللازمة لتوفرها.
جرى توقيع الاتفاقية بحضور كلّ من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي الأستاذ قصي عبدالله الفاخري، والرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار الأستاذ مشعل بن عميره، وبحضور سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم.
وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي الأستاذ قصي الفاخري على دور الصندوق في المنظومة السياحية قائلًا: "يصبّ توقيعنا لاتفاقية التعاون هذه، في نهج الصندوق وعمله على التوسع في الشراكات مع المنشآت الكبيرة التي تسهم في إثراء التجارب السياحية عبر الاستثمار في قطاع الضيافة والفنادق وغيرها من المشاريع السياحية، وذلك بهدف تعزيز البنى التحتية للمناطق السياحية المستهدفة بما يجعلها نموذجًا لنمط سياحي عصري يستقطب الزوار ويوفر لهم تجربة استثنائية فريدة عبر ابتكارنا لمفهوم جديد للضيافة، مما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030".
ومن جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار الأستاذ مشعل بن عميره عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع صندوق التنمية السياحي، لدوره المؤثر في تمكين القطاع السياحي، بفضل مساهماته المتعددة ومبادراته ودعمه اللامحدود، ونتطلع في شركتنا للعمل معًا من أجل ازدهار السياحة في بلادنا، من خلال توجهنا للاستثمار في القطاع الذي يعد أحد ركائز رؤية 2030 للإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة".
وأضاف الرئيس التنفيذي أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار رؤية شركة العثيم للاستثمار وتوجهها الاستراتيجي في تنفيذ مشاريع متكاملة في مجال صناعة المجمعات التجارية والسياحة والترفيه؛ لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم الأنشطة الترفيهية والسياحية، ودعم برامج جودة الحياة وتحسين البيئة اللازمة لتوفير خيارات أكثر حيوية تعزز أنماط الحياة الإيجابية، مشيرًا في هذا الصدد إلى إطلاق عدد من المشاريع النموذجية المتكاملة.
يُشار إلى أن شركة عبدالله العثيم للاستثمار تمتلك حاليًا 12 مجمعا تجاريًا، بالإضافة لمشاريعها المستقبلية؛ للوصول إلى 30 مجمعًا، وذلك من خلال الاستحواذ على عدد من المواقع المهمة في عدد من مدن المملكة؛ منها: الرياض، المدينة المنورة، القريات، أبها، الجبيل، الخرج، الطائف، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية الشركة التوسعية وتعزيز مستهدفاتها في النمو في قطاعات المجموعة (المجمعات التجارية، الفنادق، الاستثمار العقاري، الترفيه، السينما، الأزياء، المطاعم) وغيرها، والتي سوف تسهم في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة في مختلف التخصصات.