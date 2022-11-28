توقيع اتفاقية تعاون بين "المحتوى المحلي" و"داون تاون السعودية"

وأفادت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أنّ هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الهيئة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق الهيئة لأهدافها الوطنية نحو تنمية المحتوى المحلي وتطويره، وتعزيز قيمته على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث ستُسهم هذه الاتفاقية بشكل فعّال في تحديد فرص توطين عدد من المنتجات المتخصصة بما يحقق الاكتفاء الذاتي للمملكة.