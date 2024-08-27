قصص نجاح منسوبي "أسواق عبدالله العثيم".. في الكفاح وقوة الإرادة

قصة نجاح الشاب/ مشعل العنزي التي بدأت قبل أكثر من 18 سنة، هي قصة تدل على الإرادة القوية لهذا الشاب، حيث بدأ رحلته مبكرًا في "أسواق عبدالله العثيم"، رحلة تميزت بالعزيمة، والإصرار وتؤكد على مدى قدرة الشباب السعودي على صناعة النجاح إذا ما توفرت لهم الظروف المناسبة، حيث تقلد العنزي خلال هذه الرحلة الطويلة عددا من الوظائف، وبعزم ومثابرة وكفاح، طور خلالها قدراته، ومهاراته المهنية، من خلال التدريب، والتأهيل على رأس العمل، وظل يتدرج في السلم الوظيفي، حتى أصبح حاليًا يتقلد منصب مدير إدارة المبيعات، والتشغيل الإقليمي، وآخر منصب تقلده العنزي وهو في عمر الـ 37 عامًا .