"أزيلوا الحديقة وأعيدوا مواقف سياراتنا".. سكان المخطط 2567 بحائل: هنا الشعار!

طلب عدد من سكان المخطط رقم ٢٥٦٧ بشمال حائل، من "الأمانة"، العمل على تجهيز وإنشاء مواقف للسيارات المحددة في المخطط أمام القطع (40، 41، 74، 72، 70، 68، 66، 64)، وإزالة الحديقة التي تم إنشاؤها على تلك المنطقة، والتي سبّبت عائقًا مباشرًا؛ وذلك بسبب مساحتها التي اقتطعت جزءًا كبيرًا من المواقف.
وأوضح بعض المواطنين أن طلبهم جاء لأهمية وجود مواقف للتغلب على خطر وقوفهم على الشارع العام؛ مما قد يتسبب في حوادث مرورية يكونون أطرافًا بها دون قصد.
وأشاروا إلى أنهم يجدون معاناة أثناء إحضار أغراضهم اليومية للمنزل، بسبب توقفهم بالشارع العام ونقلها لمسافات طويلة، حتى الوصول للمنزل مرورًا بالمواقف التي تم تحويلها إلى حديقة.
وأكد أولئك المواطنون أن الحديقة التي تم وضعها، تفتقر إلى التخطيط السليم؛ الأمر الذي يجعل وجودها غير مناسب؛ فضلًا عن استحواذها على مواقفهم.
واستغرب سكان المخطط المعنيون، موافقة البلدية على الحديقة وتجهيزها بإنارة حملت أعمدتها شعار أمانة حائل، دون تخطيط هندسي حضاري، واتفقوا على أن إزالة الحديقة وإرجاع المواقف هو مَطلبهم.