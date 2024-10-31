"أزيلوا الحديقة وأعيدوا مواقف سياراتنا".. سكان المخطط 2567 بحائل: هنا الشعار!

طلب عدد من سكان المخطط رقم ٢٥٦٧ بشمال حائل، من "الأمانة"، العمل على تجهيز وإنشاء مواقف للسيارات المحددة في المخطط أمام القطع (40، 41، 74، 72، 70، 68، 66، 64)، وإزالة الحديقة التي تم إنشاؤها على تلك المنطقة، والتي سبّبت عائقًا مباشرًا؛ وذلك بسبب مساحتها التي اقتطعت جزءًا كبيرًا من المواقف.