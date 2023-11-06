"الحياة الفطرية": الأرنب البري" يعيش بمعظم بيئات المملكة وغرامة صيده 18 ألف ريال

وتنتشر الأرانب البرية في شبكة المناطق المحمية في المملكة كمحمية عروق بني معارض، ومحمية الوعول، ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية ومحمية ريدا ومحمية جبل شدا الأعلى، ويعمل المركز على إكثارها في مجموعات منفصلة في مراكز الأبحاث والإكثار التابعة له؛ تمهيدًا لإعادة توطينه في موائله الطبيعية.