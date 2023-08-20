بالتزامن مع عودة الدراسة.. "تجمع المدينة الصحي" يطلق حملة توعوية بعنوان "لدراسة بصحة"

وأوضح التجمع أن الحملة التي تأتي بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة، تستهدف البدء بالأنشطة الرياضية والصحية الوقائية ليكون عامًا دراسيًّا مفعمًا بالحيوية والنشاط؛ منوهًا بأن الحملة تتضمن تقديم الإرشادات الصحية للطلاب والطالبات من خلال التركيز على أهمية تناول وجبات الإفطار الصحية، وطريقة الجلوس الصحيحة في الفصل المدرسي، واستخدامات الحقيبة المدرسية، والابتعاد عن أشعة الشمس خلال الفسحة والانصراف، وأهمية ممارسة الأنشطة اللاصفية والصفية، وكذلك غسيل الأيدي باستمرار وتعقيمها، وغيرها من الموضوعات الصحية المتعلقة بالمعلمين والمعلمات والطلاب.