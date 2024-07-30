"الداخلية" عن عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص: السجن 15 عامًا والغرامة مليونية

أوضحت وزارة الداخلية أن الاتجار بالأشخاص جريمة عقوبتها السجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو غرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معًا.
وتواصل الجهات المعنية بالمملكة جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المصادف اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024م، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يومًا عالميًا لمناهضة الاتجار بالأشخاص؛ لزيادة الوعي بهذه الجريمة، والتوعية بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتهم.
وتحرص القيادة على احترام الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن، حيث اتخذت المملكة العديد من المبادرات والإجراءات الوقائية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بدءًا من سن التشريعات الصارمة وبذل كل الجهود لوقاية المجتمع من هذه الجريمة.