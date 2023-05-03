المراعي تسهم بدور استراتيجي في تعزيز الأمن الغذائي باستثمارات ضخمة في قطاع الدواجن بحائل والجوف

وفي هذا السياق، أطلقت شركة المراعي، استثمارًا جديدًا في محافظة الشملي بمنطقة حائل بقيمة 4.5 مليارات ريال للتوسع في إنتاج الدجاج، والذي يتضمن إنشاء مصنع ومزارع جديدة للتوسع في إنتاج الدواجن بأكثر من 150 مليون طائر سنوياً، بما يعادل 130 ألف طن من منتجات الدواجن سنوياً، وسيوفر هذا الاستثمار الجديد لشركة المراعي 4000 فرصة عمل جديدة، وسيسهم كذلك في تنمية المحتوى المحلي بما ينعكس بالإيجاب على منطقة حائل وباقي مناطق المملكة بعائدات إضافية تُقدر بملياري ريال سعودي سنوياً.