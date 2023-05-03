المراعي تسهم بدور استراتيجي في تعزيز الأمن الغذائي باستثمارات ضخمة في قطاع الدواجن بحائل والجوف

يؤدي القطاع الخاص دورًا استراتيجيًا في تحقيق سبيل الوصول إلى الإكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم، وفي هذا السياق، تسهم شركة المراعي الراعي الماسي لمعرض الشرق الأوسط للدواجن المقام خلال 1-3 مايو 2023م بمشاريع غذائية عملاقة تعزز الدور المتنامي للشركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، أطلقت شركة المراعي، استثمارًا جديدًا في محافظة الشملي بمنطقة حائل بقيمة 4.5 مليارات ريال للتوسع في إنتاج الدجاج، والذي يتضمن إنشاء مصنع ومزارع جديدة للتوسع في إنتاج الدواجن بأكثر من 150 مليون طائر سنوياً، بما يعادل 130 ألف طن من منتجات الدواجن سنوياً، وسيوفر هذا الاستثمار الجديد لشركة المراعي 4000 فرصة عمل جديدة، وسيسهم كذلك في تنمية المحتوى المحلي بما ينعكس بالإيجاب على منطقة حائل وباقي مناطق المملكة بعائدات إضافية تُقدر بملياري ريال سعودي سنوياً.
كما شهدت محافظة الشنان بمنطقة حائل مؤخرا افتتاح توسعة مصنع المراعي للدواجن (مصنع الدواجن الثالث)، وافتتاح مصنع المخبوزات، لتضيف الشركة حلقة جديدة إلى منظومة الأمن الغذائي الوطنية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويصل مجموع استثمارات المراعي في منطقة حائل منذ العام 2009 وحتى اليوم يبلغ حوالي (ثمانية ونصف مليار ريال)، في مزارع أمهات الدجاج ومزارع الدجاج اللاحم، ومصانع تجهيز الدواجن وتغليفها، بالإضافة إلى مصنع المخبوزات، وسيبلغ مجموع استثماراتها في المنطقة بنهاية عام 2026 (أربعة عشر مليار ومائتين مليون ريال).
كما أن هذه "التوسعة الجديدة ستضيف إلى الطاقة الإنتاجية لمصانع المراعي للدواجن 50 مليون طائر لترتفع بذلك الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 250 مليون طائر سنوياً، تمثل ما نسبته (11%) من قطاع الدواجن في المملكة، و(34%) من قطاع الدواجن الطازجة. وبعد سنوات قليلة إن شاء الله سترتفع إنتاجية الشركة بانتهاء مشروع الدواجن في محافظة الشملي مع مجموعة استثمارات أخرى لتصل الى (أربعمائة وخمسون مليون) دجاجة سنوياً.
يجدر بالذكر أن المراعي تمتلك 14 مصنعاً لإنتاج المواد الغذائية، منها 8 مصانع في المملكة بينما تتوزع بقية المصانع في الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن، وتعد أكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، وأكبر شركة ألبان متكاملة راسيًا في العالم، كما تقدم المراعي 669 منتجًا غذائيا عبر 11 علامة تجارية.