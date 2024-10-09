"البديوي": اللجنة الوزارية للبريد حققت إنجازات ووضعت دولنا في مراتب متقدمة عالميًّا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول المجلس حققت إنجازات عديدة عززت العمل الخليجي المشترك في قطاعي البريد والاتصالات، ما جعل دول الخليج تحتل مراتب متقدمة عالميًا في هذين القطاعين، وفقًا للمؤشرات العالمية الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات ومؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر، محمد بن علي المناعي، وبحضور الوزراء المسؤولين عن البريد والاتصالات بدول المجلس.
وأشار البديوي إلى النجاحات التي حققتها دول مجلس التعاون، مثل حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عالميًا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، واستضافة المؤتمر البريدي العالمي في دبي لعام 2025. كما حققت مملكة البحرين المركز الخامس في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات، وواصلت المملكة العربية السعودية تميزها بحصولها على المركز الثاني في مجموعة العشرين في تنمية الاتصالات والتقنية. وحققت سلطنة عمان تقدمًا بدخولها قائمة أفضل 22 دولة عالميًا في مؤشر البنى الأساسية للاتصالات، في حين قفزت دولة قطر إلى المركز الخامس في مؤشر البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، بينما احتفظت دولة الكويت بالمركز الأول في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للمرة الثانية على التوالي.
وأضاف البديوي أن هذه الإنجازات عززت مكانة دول الخليج على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أصبحت تضاهي العديد من دول العالم في عدة مؤشرات، أبرزها البنية التحتية للاتصالات وتنمية الاتصالات التقنية.
وأشار إلى أن اللجان وفرق العمل التابعة للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول المجلس قد أنجزت العديد من المواضيع الهامة، بما في ذلك التعاون في مجال الفضاء، تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون، وإطلاق الجائزة البحثية الخليجية للاستشراف التقني والاقتصاد الرقمي.
وفي ختام حديثه، أوضح البديوي أن الوزراء المسؤولين أشادوا بمخرجات جلسات "الطاولة المستديرة" التي عقدت بالتعاون بين مجلس التعاون ومنظمة التعاون الرقمي، وطلبوا من الأمانة العامة التنسيق لمواصلة مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.