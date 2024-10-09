"البديوي": اللجنة الوزارية للبريد حققت إنجازات ووضعت دولنا في مراتب متقدمة عالميًّا

وأشار البديوي إلى النجاحات التي حققتها دول مجلس التعاون، مثل حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عالميًا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، واستضافة المؤتمر البريدي العالمي في دبي لعام 2025. كما حققت مملكة البحرين المركز الخامس في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات، وواصلت المملكة العربية السعودية تميزها بحصولها على المركز الثاني في مجموعة العشرين في تنمية الاتصالات والتقنية. وحققت سلطنة عمان تقدمًا بدخولها قائمة أفضل 22 دولة عالميًا في مؤشر البنى الأساسية للاتصالات، في حين قفزت دولة قطر إلى المركز الخامس في مؤشر البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، بينما احتفظت دولة الكويت بالمركز الأول في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للمرة الثانية على التوالي.