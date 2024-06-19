بعد ما فعلته طبيبة تُوُفي والدها وهي بخدمة الحجاج.. "الجميعة": صدق النوايا وراء نجاح موسم الحج

يؤكد الكاتب الصحفي أحمد الجميعة أن النجاحات المتوالية التي تحققها المملكة في موسم كل حج هي نتاج صدق النوايا المخلصة لله قبل كل شيء في خدمة ضيوف الرحمن، ثم الأخذ بأسباب التخطيط الاستراتيجي للتعامل مع الفرص والتحديات معًا، وتحقيق وسائل التمكين بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة في تنفيذ الخطط، والتكامل بين جميع القطاعات المعنية بشؤون الحج، ضاربًا الأمثلة من مختلف الطواقم العسكرية والأمنية والخدمية التي شاركت في موسم الحج، وذاكرًا ما فعلته طبيبة سعودية حين تلقّت خبر وفاة والدها -رحمه الله- وهي تؤدي واجبها في الحج.