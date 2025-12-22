السواحه يزور أرامكو ويطّلع على تقنياتها المتقدمة في الاتصالات والذكاء الاصطناعي

زار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، شركة أرامكو السعودية، والتقى برئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، بحضور معالي نائب الوزير ومحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلّف، المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي.
واطّلع معاليه خلال الزيارة على الخدمات والحلول التقنية التي تقدمها أرامكو، ومشاريعها في مجالات الذكاء الاصطناعي، وخدمات الاتصالات، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب خطط الشركة التقنية، بما يعكس تكامل الجهود والشراكة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي.