السواحه يزور أرامكو ويطّلع على تقنياتها المتقدمة في الاتصالات والذكاء الاصطناعي

زار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، شركة أرامكو السعودية، والتقى برئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، بحضور معالي نائب الوزير ومحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلّف، المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي.