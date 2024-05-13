حلول خارج الصندوق.. مختص يقترح تكييف شوارع المشي لمواجهة ارتفاع الحرارة

وقال "الزامل": هناك بعض أنواع الطلاء حديثة ومقاومة وعازلة للحرارة يمكن أن تعكس الحرارة بكفاءة، والمهم تجربة طلاء الشوارع في أماكن محددة تكثر فيها الفعاليات الاجتماعية مثل شارع التحلية، أو جزء محدود من شارع الإمام تركي في مدينة الرياض، وفي إطار يتماشى مع مبادرة أنسنة المدن وتقييم نجاح التجربة لتعميمها في أماكن أخرى.