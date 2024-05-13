حلول خارج الصندوق.. مختص يقترح تكييف شوارع المشي لمواجهة ارتفاع الحرارة

اقترح رئيس قسم التخطيط سابقاً والاستاذ المشارك في قسم التخطيط العمراني حالياً في جامعة الملك سعود، الدكتور وليد الزامل تكييف بعض مسارات المشي وشوارع المشاة بأنظمة صديقة للبيئة لمواجهة الحر.
يأتي ذلك بعد أن تخطت دراجات الحرارة في بعض المناطق الـ 40 درجة في بداية فصل الصيف، ودعا "الزامل" إلى ضرورة تجربة أفكار خارج الصندوق.
وقال "الزامل" لـ"سبق": من المهم أيضاً تجربة مواد طلاء حديثة تعكس حرارة الشمس في المناطق الحارة، وهناك أنواع مقاومة وعازلة للحرارة ويمكن أن تعكس الحرارة الشديدة بكفاءة وتكون في إمكان محددة من المدن.
وأضاف: لمواجهة الحر الشديد؛ أقترح تكييف بعض مسارات المشي وشوارع المشاة بأنظمة تكييف صديقة للبيئة وتجربة ذلك، ثم قياس مدى نجاحها ولا بد من تجربة أفكار تبريد خارج الصندوق وبين العملية مكلفة نوعًا ما، ولكن من المهم تجربته على نطاق ضيق وتقييم التجربة خصوصًا في الأماكن الحيوية.
وتابع: من الأفضل أن يترافق ذلك مع تهيئة البيئة العمرانية المحيطة بما في ذلك التشجير وطلاء الشوارع بألوان تعكس الحرارة وتم تجربته في دول مجاورة، ولكن نجاحه مرهون بمدى فاعلية المكان وحيويته "جدوى اقتصادية" والأهم من ذلك لا يمنع من التجربة على نطاق ضيق ثم تقييم التجربة.
وقال "الزامل": هناك بعض أنواع الطلاء حديثة ومقاومة وعازلة للحرارة يمكن أن تعكس الحرارة بكفاءة، والمهم تجربة طلاء الشوارع في أماكن محددة تكثر فيها الفعاليات الاجتماعية مثل شارع التحلية، أو جزء محدود من شارع الإمام تركي في مدينة الرياض، وفي إطار يتماشى مع مبادرة أنسنة المدن وتقييم نجاح التجربة لتعميمها في أماكن أخرى.