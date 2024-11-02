الأمن العام: الأودية والشعاب مناطق خطرة أثناء الأمطار والسيول وليست للتنزه

ودعا الأمن العام، الجميع، إلى الالتزام بالإرشادات وتجنُّب المخاطر، مع الاستمتاع بالأجواء الماطرة في أماكن آمنة ومجهّزة، بعيداً عن أماكن تجمُّع السيول؛ حفاظاً على سلامة الجميع.