الأمن العام: الأودية والشعاب مناطق خطرة أثناء الأمطار والسيول وليست للتنزه

وسط الأجواء الماطرة التي يشهدها معظم مناطق المملكة هذه الأيام، أصدر الأمن العام تحذيراً للمواطنين والمقيمين بعدم التوجّه إلى بطون الأودية والشعاب، مؤكداً أن هذه المناطق تشكّل خطراً كبيراً عند هطول الأمطار وجريان السيول.
ونبّه إلى أهمية الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجنُّب المجازفة بالدخول إلى مجاري السيول، مشيراً إلى أن السيول قد تكون مفاجئة وسريعة التدفق؛ ما يهدّد سلامة الموجودين في هذه المواقع.
يأتي هذا التحذير ضمن جهود السلطات لحماية الأرواح وضمان السلامة العامة في ظل التقلبات الجوية.
ودعا الأمن العام، الجميع، إلى الالتزام بالإرشادات وتجنُّب المخاطر، مع الاستمتاع بالأجواء الماطرة في أماكن آمنة ومجهّزة، بعيداً عن أماكن تجمُّع السيول؛ حفاظاً على سلامة الجميع.