رحلة بين السماء والأرض.. ماذا تكشف الدراسات عن علاقة آثار العلا بالفضاء؟!

ويتعزز ارتباط العلا بالفضاء، من خلال إعلان الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقيع اتفاقية مطلع مارس الماضي لإطلاق مرصد "منارة العلا" للاكتشافات العلمية والأبحاث المبتكرة، الذي يستهدف أن تكون العلا وجهة عالمية رائدة في علوم الفضاء ومراقبة النجوم التي تلعب دورًا كبيرًا في تحويل المحافظة إلى أكبر متحف مفتوح في العالم، وكذلك دعم تطوير الاقتصاد المعرفي الذي من شأنه تمكين أهالي المحافظة وجذب الاستثمارات العالمية.