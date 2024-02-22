"ابن حثلين": يوم التأسيس ذكرى عظيمة لبناء دولة وإنسان

ورأى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل أن هذه المناسبة الوطنية، تعكس حجم اعتزاز مواطني المملكة برموزها وقادتها، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، مروراً بتأسيس الدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى المملكة الثالثة والكيان الشامخ، المملكة العربية السعودية، على يد موحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن- طيب الله ثراه - الذي يُنسب له الفضل ـ بعد الله ـ في تطور البلاد ونمائها، ووصولها إلى ما وصلت إليه اليوم من تقدم شامل، ومكانة عالية عربياً وإقليمياً وعالمياً، ومن بعده، جاء أبناؤه الملوك -رحمهم الله، حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، صاحب أعظم رؤية عرفتها المملكة.