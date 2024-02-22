"ابن حثلين": يوم التأسيس ذكرى عظيمة لبناء دولة وإنسان

رفع الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل التهنئة، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال: "إن يوم التأسيس، يعكس ما لدى المملكة من عمق تاريخي، يمتد إلى ثلاثة قرون مضت، قدم فيه القادة ملاحم عظيمة لبناء دولة أساسها العدل، النابع من إيمان بالهدف والمُعطى".
واستطرد "ابن حثلين": "ستبقى ذكرى يوم التأسيس، فرصة عظيمة، نذكِّر فيها أنفسنا بأحداث تاريخ المملكة، التي تؤكد أن لهذا الشعب قصصاً ملهمة، عنوانها الأبرز الكفاح والإصرار والعزيمة من أجل تحقيق هدف تنمية الإنسان والمكان".
ورأى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل أن هذه المناسبة الوطنية، تعكس حجم اعتزاز مواطني المملكة برموزها وقادتها، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، مروراً بتأسيس الدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى المملكة الثالثة والكيان الشامخ، المملكة العربية السعودية، على يد موحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن- طيب الله ثراه - الذي يُنسب له الفضل ـ بعد الله ـ في تطور البلاد ونمائها، ووصولها إلى ما وصلت إليه اليوم من تقدم شامل، ومكانة عالية عربياً وإقليمياً وعالمياً، ومن بعده، جاء أبناؤه الملوك -رحمهم الله، حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، صاحب أعظم رؤية عرفتها المملكة.