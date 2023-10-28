قد لا تُقام صلاته بمساجد.. "المسند": خسوف جزئي للقمر يشهده العالم الإسلامي

وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس": "عادة يُدعى إلى صلاة الخسوف بعد وقوعه بخمس دقائق تقريبًا حين يتّضح للعيان، وقد لا تقام الصلاة في بعض المساجد لكونه خسوفًا يسيرًا بنسبة "12%"، هذا والله أعلم".